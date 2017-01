Když v polovině roku 2016 vydala superskupina Gone Is Gone svoje eponymní EP, byl to závan příjemné, metalové muziky se specifickým výrazem. EP dovedlo navnadit na očekávané dlouhohrající album. To vyšlo 6. ledna 2017 pod názvem "Echolocation". Podařilo se naplnit očekávání, která EP vloni nastolila?