Bostonští králové celtic punku Dropkick Murphys mají po čtyřech letech novou desku. Jak už název "11 Short Stories Of Pain And Glory" napovídá, přináší jedenáct skladeb přesně v tom duchu, jaký bychom od kapely čekali - energických, chytlavých, svižných, punkových i folkových zároveň. Stačí to?