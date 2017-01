Dva roky, dvě alba, tři nominace na Grammy, z nichž jedna ještě může být proměněna - to jsou čísla, která po sečtení dávají vysoce podezřelé šance na kladný výsledek. A skutečně. Američtí Highly Suspect jsou noví tahouni tvrdého kytarového žánru a své kvality potvrzují i na nejnovější "The Boy Who Died Wolf".