Trent Reznor slíbil nový materiál pod hlavičkou Nine Inch Nails ještě letos před Vánoci. Slib splnil tak tak, EP s tajnosnubným názvem "Not The Actual Events" vyšlo pouhý den před Štědrým dnem. Fanoušci se tak nové hudby dočkali, byť možná tajně doufali v plnohodnotnou desku. EP je totiž jen ochutnávkou. Čeho? Těžko říct. čtěte zde